Il Chelsea dice "no" alla Juve: niente scambio Vlahovic-Lukaku

OPERAZIONE STOPPATA

Chiusura dei londinesi dopo che a Torino hanno rifiutato l'ultimo conguaglio da 25 milioni di euro bonus inclusi. Si conta di cedere il belga in Arabia

Juventus, amichevole in famiglia all'Allianz Stadium

































1 di 18 © ipp SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp

© ipp 1 di 18 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Colpo di scena nella trattativa per lo scambio tra Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku. Il Chelsea, infatti, avrebbe chiuso alla possibiilià di portare il serbo a Londra, cedendo il belga a Torino, dopo che la Juventus ha rifiutato la proposta di conguaglio da 25 milioni di euro compresi i bonus. I bianconeri ne chiedono almeno 30/35 dopo essere inizialmente partiti da quota 40. Per questo i Blues hanno deciso di prendersi un momento di riflessione, stoppando la discussione con la Signora.

Vedi anche juventus Chelsea-Vlahovic, il serbo tentenna: nodo commissioni e ingaggio

Il Chelsea resta interessato a Vlahovic, anche se non a queste condizioni. La decisione arriva dopo che lo stesso giocatore aveva manifestato dei dubbi sul suo trasferimento in Premier League, e il nodo relativo a ingaggio e commissioni, che forse ha spaventato il club di Todd Boehly. Quanto a Lukaku, la dirigenza londinese conta di poterlo cedere in Arabia, dove il mercato della Saudi Pro League chiuderà a metà settembre, visto che non fa parte dei programmi di Mauricio Pochettino. Vedi anche juventus Juve, cori pro Vlahovic e contro Lukaku durante la sfida in famiglia

E la Juve? La tifoseria ha detto chiaramente di essere contraria allo scambio e a questo punto c'è solo una possibilità che abbia luogo: cedere Vlahovic a un altro top club europeo (Psg? Bayern?) e investire parte dei soldi incassati per Lukaku. Allegri sarebbe forse più contento, ma l'impressione è che il suo desiderio si destinato a restare tale.