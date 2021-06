Icardi fa "sognare" i tifosi della Juve: foto alle zebre in Africa

Mauro Icardi fa "sognare" i tifosi della Juve. E lo fa fotografando delle zebre durante il suo safari in Africa. Pochi scatti immortalati dalla moglie-agente Wanda Nara per innescare nuove voci su un suo possibile passaggio in bianconero nell'ambito di uno scambio con Cristiano Ronaldo e scatenare i supporter bianconeri. "Che fai, vieni alla Juve?", scrive qualcuno commentando le immagini scattate dall'attaccante corredate da migliaia di like. "Zebra juventina?", aggiunge un altro ricordando che la zebra è il simbolo della Juve.

instagram