Dal Portogallo: "Perin al Monaco, accordo trovato con la Juventus"

NUOVA META

Niente Benfica, niente Portogallo ma un futuro lontano dall'Italia. Mattia Perin sembra destinato a giocare la prossima stagione in Ligue 1 difendendo la porta del Monaco di Jardim. Chiuso alla Juventus da Szczesny e Buffon, dopo il trasferimento saltato con il Benfica per non aver superato le visite mediche, il portiere è in trattativa con la società del Principato. Secondo il quotidiano portoghese A Bola, Monaco e Juventus avrebbero trovato l'accordo per un prestito con diritto di riscatto a 12 milioni.

Dopo il problema durante le visite mediche in Portogallo, Perin è tornato a La Continassa alla corte di Sarri per riprendersi dal nuovo infortunio, ma le trattative per un futuro lontano dalla Juventus sono proseguite. Il Monaco ha mostrato tutto il suo interesse per il portiere e avrebbe trovato l'accordo con la Juventus per un'operazione in prestito, che toglierebbe un ingaggio importante da terzo portiere ai bianconeri, senza obbligo di riscatto, mettendo i monegaschi al riparo economicamente in caso eventuali ricadute.

