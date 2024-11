Conceiçao strizza l'occhio alla Juventus: "Non sono di passaggio". Ecco quanto costa strapparlo al Porto

Piccolo, sgusciante, talentuoso e divertente da vedere. Francisco Conceiçao in pochi mesi di Juventus ha già conquistato l'affetto dei tifosi bianconeri che ne chiedono a gran voce la permanenza. In prestito secco dal Porto, infatti, a fine stagione il figlio dell'ex Inter e Lazio Sergio Conceiçao dovrà tornare in patria anche se i piani dello stesso giocatore sembrano diversi: "Non mi vedo di passaggio con questa maglia - ha commentato -, però non posso fare altri discorsi perché non è una cosa che tocca a me fare. Il progetto Juve mi piace e Torino mi incuriosisce molto. Qui ho tutto per vivere al meglio la mia professione".