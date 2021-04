Chiellini in scadenza: "Io e Buffon non saremo mai un problema per la Juve"

PARLA IL CAPITANO

Il difensore bianconero: "Mai con un'altra maglia in Italia e in Europa"

Nel corso di un'intervista a Sky Sport, Giorgio Chiellini ha parlato del suo futuro, con il suo contratto in scadenza a giugno. "Nel periodo in cui ero in Nazionale sembrava fossi un problema e si parlava del fatto se io e Gigi avessimo rinnovato oppure no - ha spiegato -. Ma quella è una cosa non vera, non esiste attualmente un problema, non lo siamo mai stati, non lo siamo e non lo saremo mai. Con grande onestà è fantamercato". Getty Images

Il centrale, 37 anni da compiere il prossimo 14 agosto, ha al momento un'unica certezza: "Con un'altra maglia, con tutto il rispetto non in Italia o in Europa quello no di sicuro, ma si tratta di fantamercato. Non è proprio attuale".

L'eventuale rinnovo con la Juve può aspettare e ora Chiellini pensa solo alla sfida Champions contro l'Atalanta: "Sono e siamo tutti concentrati su Zapata, Muriel e Malinovskyi quindi ho già tanti pensieri per dover stare dietro a tutto il resto ed è lontanissimo dalla mia concentrazione attuale".