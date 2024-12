Juve, incontro Giuntoli-Mendes: sul piatto Antonio Silva e Conceiçao

La Juventus di Thiago Motta non ingrana in campionato e, complici i numerosi infortuni, sarà protagonista nel mercato di gennaio. Uno dei giocatori più in evidenza nella prima parte di stagione è stato Francisco Conceiçao, in prestito secco dal Porto, e proprio con l'agente del giocatore - il potentissimo Jorge Mendes - è previsto un incontro per definire l'acquisizione a titolo definitivo del talentuoso figlio d'arte. Serviranno 30 milioni di euro, ma prima il ds Giuntoli con Mendes imbastirà un'altra trattativa.