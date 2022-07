Attacco Juve: c'è anche Muriel tra le alternative al ritorno di Morata

MANOVRE BIANCONERE

L'allenatore bianconero è alla ricerca di un attaccante che possa anche essere schierato a sinistra

Partendo dall'ormai ovvio presupposto che Max Allegri ha in testa solo il ritorno di Morata, ogni giorno si rincorrono le voci sul possibile nuovo arrivo dell'attacco bianconero, il giocatore che possa far attendere con calma il ritorno di Chiesa e svolgere il ruolo di vice Vlahovic. L'arrivo dell'attaccante spagnolo sembra un'ipotesi di complicatissima realizzazione, visto che anche il presidente del club spagnolo ha annunciato che la rosa non verrà più ritoccata, chiudendo di fatto il mercato estivo 2022 dei "colchoneros".

Un nome caldo per l'attacco è quello di Muriel. La Juve lo considera il giocatore giusto per poter svolgere il ruolo di esterno e quello di punta centrale. L''Atalanta, che presto avrà in rosa Pinamonti, può privarsene senza sconvolgere più di tanto il reparto avanzato. Secondo quanto riporta Tuttosport, sarebbero ripresi i contatti con l'entourage del colombiano, mentre l’Atalanta ha fissato il prezzo intorno ai 15 milioni di euro. I dirigenti bianconeri vorrebbero chiudere sulla base di un prestito con diritto di riscatto o un obbligo legato ad alcune condizioni.