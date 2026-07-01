Juventus, ufficiale la cessione di Daffara al Parma

È ufficiale il passaggio a titolo definitivo di Giovanni Daffara al Parma. Lo rende noto la Juventus sul suo sito internet.
Il portiere classe 2004 è cresciuto nel Settore Giovanile della Juventus fino a conquistare l'esordio tra i professionisti con la Next Gen nel marzo 2023.
Proprio con la Next Gen, Daffara ha collezionato complessivamente 83 presenze in tutte le competizioni, prima di trascorrere la stagione 2025/26 in prestito all'Avellino con cui è sceso in campo in 25 occasioni chiudendo l'annata al primo turno dei playoff. "In bocca al lupo per il proseguimento della carriera, Giovanni!", si legge nella nota.