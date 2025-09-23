Logo SportMediaset
Mercato

Juventus, senti Martusciello: "Prendi Milinkovic-Savic, sarebbe perfetto per Tudor"

23 Set 2025 - 12:26
© Getty Images

© Getty Images

Se dovesse fare un colpo, Giovanni Martusciello punterebbe su Sergej Milinković-Savić. L'ex vice di Maurizio Sarri ne ha parlato in un'intervista a Tuttosport spiegando come la Juventus potrebbe puntare sul centrocampista serbo: "Sergio (è il suo soprannome, ndr) è un ragazzo a posto, perbene. Vede calcio. Ha attitudini offensive ma non disdegna quelle difensive. E ha una struttura imponente, con una qualità unica: quando meno te lo aspetti, cerca di tirare fuori qualcosa per la squadra. Ha equilibrio mentale e saprebbe sopportare la pressione della Juve". 

