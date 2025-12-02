Juventus, primo sondaggio dell'Arsenal con l'entourage di Yildiz

Il futuro di Kenan Yildiz è una questione più che mai attuale in casa Juventus. L'attaccante si sta rendendo protagonista con prestazioni sempre più convincenti, attirando così l'attenzione di diversi top club. Oltre al Real Madrid, infatti, anche l'Arsenal lo starebbe seguendo da molto vicino: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i Gunners si sarebbero mossi per conoscere le richieste dell'entourage del classe 2005. Il contratto di Yildiz scade nel 2029 e la Juve vuole proporgli il rinnovo con aumento dell'ingaggio: il turco è legatissimo ai bianconeri ma cè da ridurre la distanza tra le parti, visto che il club gli offrirebbe circa 5 milioni di euro contro i 6-7 richiesti.