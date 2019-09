Fabio Paratici non perde d'occhio i colpi a parametro zero. Sul suo taccuino compare il nome di Kai Havertz. Il giocatore tedesco del Bayer Leverkusen ha suscitato l'interesse anche di Manchester City e Bayern Monaco. Il 1 ottobre Havertz sarà a Torino per giocare contro la Juventus nella fase a gironi di Champions League: un'occasione per vedere più da vicino le qualità del giocatore classe 1999.