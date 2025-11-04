Logo SportMediaset

Mercato

Juventus, Hjulmand osservato speciale contro lo Sporting

04 Nov 2025 - 20:11
Juventus-Sporting Lisbona di questa sera non sarà importante solo per la classifica della League Phase di Champions League. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, infatti, i bianconeri osserveranno con molta attenzione Morten Hjulmand, centrocampista dei portoghesi. L'ex Lecce sarebbe un obiettivo concreto della Juve, già da diverso tempo sulle sue tracce. Il club vorrebbe regalare a Spalletti un rinforzo importante in quella zona di campo già a gennaio: il classe '99 ha una clausola rescissoria da 60 milioni di euro e in estate lo Sporting aveva respinto un'offerta da 40 del Manchester United. 

