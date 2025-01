Cristiano Giuntoli ha parlato anche di mercato a pochi minuti da Juventus-Milan: "Il caso Kolo Muani? C'è stato un disguido burocratico, ma in settimana si risolverà e si farà - le parole del Managing Director Football bianconero a Dazn -. Siamo sereni. Per quanto riguarda Cambiaso non c'è trattativa. In questo momento vogliamo fare mercato in entrata, non pensiamo alle cessioni. Non sono arrivate offerte, se arriveranno le valuteremo".