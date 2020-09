Juventus e Inter sondano Marcelo, ma il prezzo è troppo alto

Il difensore del Real Madrid Marcelo, 33 anni il prossimo 12 maggio, è stato tentato nei giorni scorsi dai due club più forti, economicamente e sportivamente, in Italia: Juventus e Inter. Come appreso da AS, le due società hanno contattato l'entourage del giocatore brasiliano del Real Madrid per scoprire la sua disponibilità ad avviare una possibile trattativa. Secondo Transfermarkt, il cartellino di Marcelo dovrebbe aggirarsi intorno a 16 milioni di euro, ma il problema che hanno incontrato Juve (dove avrebbe potuto ricongiungersi con l'amico Cristiano Ronaldo) e Inter (che l'hanno già cercato in altre occasioni) è lo stipendio di circa otto milioni netti all'anno, una cifra che nessuno dei due club italiani può permettersi per il loro attuale tetto salariale.