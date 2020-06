Juventus, Dybala alla Cnn: "Felice in bianconero. Il rinnovo non dipende da me"

JUVENTUS

Paulo Dybala vuole la Juventus ancora per lungo tempo. Non ha intenzione di mollare la presa e attende il rinnovo del contratto. L'attaccante bianconero si confessa alla Cnn e racconta del suo rapporto col club, delle prospettive future anche del razzismo. E poi il rinnovo. "Al momento non c'è nulla, davvero. Ho ancora un anno e mezzo di contratto. Sono un giocatore di questo club e sono felice di essere qui. un certo punto potrebbe esserci il rinnovo, ma dipende dalla Juve. Altri giocatori hanno anche rinnovato".

Anche per Dybala vale il discorso dei tanti apprezzamenti fuori dal territorio italiano. Per esempio in Spagna: "La verità è che ilè un club straordinario e con Messi lo è ancora di più. Sarebbe molto bello, ma anche la Juventus è un club incredibile, enorme, ricco di storia, dove oggi ci sono grandi giocatori. C'è abbastanza qualità qui per fare due squadre e la possibilità di giocare con Buffon e Cristiano Ronaldo, che rende ancor più grande il club".

Tema razzismo, che in questi giorni tanto clamore ha suscitato specialmente negli Stati Uniti: "Certe volte è difficile mettersi nei panni di qualcuno che ha sofferto episodi di razzismo, quando poi tu non l'hai mai vissuto.", ha detto parlando di Kean.