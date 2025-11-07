Juventus, Cambiaso: "City? Solo un interessamento a gennaio"

Nel corso di un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Andrea Cambiaso ha chiarito alcuni retroscena di mercato della scorsa stagione. Queste le parole dell'esterno della Juventus: "C'è stato un interessamento del Manchester City lo scorso gennaio, niente di più: non sono stato vicino a salutare la Juve, non ho fatto proclami in questo senso, anzi. Lusingato sì, altre storie no. Le critiche? Hanno dato fastidio, ma il nostro mondo va così e non puoi farci nulla: era chiaro che non fosse la motivazione del mio calo di forma, ma, forse, fossi stato dall'altra parte lo avrei pensato anch'io".