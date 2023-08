Manovre bianconere

I bianconeri stanno cercando rinforzi da regalare a Max Allegri, l'ala calabrese è il sogno e l'affare non è definitivamente sfumato

© Getty Images Cristiano Giuntoli e la dirigenza juventina sono a lavoro su più fronti mercato: Emil Holm e Domenico Berardi sono nomi concreti. Il primo, esterno destro classe 2000, piace molto ad Allegri per le doti di abnegazione e le qualità tecniche. Il secondo è il grande obiettivo estivo, un affare che sembrava in dirittura e si è invece clamorosamente arenato sul traguardo. Rimane aperta la questione centravanti, ma Vlahovic è sembrato molto più a suo agio all'esordio stagionale contro l'Udinese rispetto alla scorsa stagione.

Carnevali, Ad del Sassuolo, è stato chiarissimo su Berardi alla Juventus: l'affare doveva concludersi entro il 17 agosto, ciò non è avvenuto e ora la cessione è per lui fuori discussione. Il giocatore è al momento fuori rosa, si allena per propria volontà con i partenti neroverdi. Il muro contro muro è possibile, ma danneggerebbe entrambe le parti: il Sassuolo non avrebbe le risorse per sostituirlo adeguatamente senza la cessione, l'esterno alla soglia dei 30 anni non può permettersi di stare fuori a lungo. Con l'avvicinarsi della chiusura del mercato è possibile che i neroverdi ammorbidiscano le proprie richieste, riaprendo la porta alla cessione e in quel caso la Juventus sarebbe alla porta per accogliere Berardi. Berardi durante la stagione era stato accostato in maniera netta alla Lazio, ma la richiesta da 30 milioni ha irritato Lotito non disposto a spendere tale cifra per un giocatore, parole sue, molto forte ma non giovanissimo.

Per Emil Holm c'è da battere la concorrenza dell'Atalanta: Gasperini è un tecnico sempre attentissimo alla qualità dei propri quinti di centrocampo. La Dea sta trattando con lo Spezia, ma non c'è l'accordo e la Juventus aspetta il momento giusto per sferrare l'attacco decisivo. La richiesta dei liguri è da 15 milioni di euro, cifra importante che però non spaventa le due concorrenti. Allegri avrebbe a disposizione due esterni a destra molto diversi tra loro con Weah e Holm, utili a cambiare stile di gioco all'occorrenza. Un altro nome sull'esterno destro è quello di Alexis Saelemaekers del Milan, ma la richiesta dei rossoneri è Moise Kean: l'affare è estremamente complicato su questi termini.

La pista centravanti rispetto ai giorni ruggenti dello scambio Lukaku-Vlahovic si è raffreddata molto. La Juventus sembra voglia valorizzare il serbo, pagato moltissimo un anno e mezzo fa e con tutta la carriera davanti. Milik è ritenuto il giusto supporto a Dusan e alla fine il reparto delle punte centrali potrebbe rimanere questo. In caso di offerte importanti per Kean il ragazzo potrebbe essere ceduto, offerte che dovranno superare i 23-25 milioni.

