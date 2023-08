Juventus, Kenan Yildiz si taglia i capelli dopo 'l'avvertimento' di Allegri

"Domani si taglia i capelli perché se li è toccati cento volte: facciamo le cose come si devono fare" aveva detto Massimiliano Allegri parlando di Kenan Yildiz nella conferenza stampa dopo Udinese-Juventus. Il 18enne turco, che ha esordito in Serie A proprio alla Dacia Arena stupendo i tifosi juventini per un paio di giocate a centrocampo, ha subito eseguito: è andato dal parrucchiere accorciando la chioma, con l'Instagram bianconero che ha testimoniato tutto con un video.