Juve, Spalletti: "Il mio rinnovo? Opportunità nei prossimi giorni"

Il rinnovo di Luciano Spalletti con la Juventus non è ancora ufficiale, ma tutto sembra essere apparecchiato. "Non capisco perché vi sta così tanto a cuore la questione del mio rinnovo: dal punto di vista dei rapporti, non ci sono problemi con la società. Bisogna dare priorità a sfide importanti come quella con il Genoa, ci sarà opportunità nei prossimi giorni: avverrà naturalmente, viene naturale. Quello che è innaturale è non preparare bene la sfida contro il Genoa, non il resto", ha detto il tecnico bianconero.