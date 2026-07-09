Juve-Solet? L'Inter pensa a Lucumì

Non solo Chalobah: l'Inter piomba su John Lucumí del Bologna. Spunta la strategia per aggirare la clausola con le contropartite

09 Lug 2026 - 13:07
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 Lucumi (Bologna) - 28 milioni © Getty Images

 Lucumi (Bologna) - 28 milioni © Getty Images

L'Inter sta muovendo passi concreti per rinforzare il reparto arretrato a disposizione di Cristian Chivu e, oltre al nome di Trevoh Chalobah, ha messo nel mirino John Lucumí del Bologna. Come riportato dal Resto del Carlino, il difensore colombiano ha temporaneamente congelato la proposta quinquennale da 3 milione netti a stagione avanzata dal Nottingham Forest, dando priorità alle manifestazioni d'interesse ricevute da Inter e Juventus (che valuta anche Solet, in precedenza cercato dai nerazzurri).

I dirigenti nerazzurri hanno già avviato i primi contatti esplorativi con l'entourage del calciatore, ma la vera strategia prenderà il via dopo il 15 luglio, data in cui scadrà l'attuale clausola rescissoria inserita nel contratto del difensore. L'obiettivo di Viale della Liberazione è infatti quello di avviare una trattativa classica per abbassare la richiesta economica del Bologna, inserendo nell'operazione contropartite tecniche gradite ai rossoblù come il centrocampista Ebenezer Akinsanmiro (21 anni, reduce dal prestito al Pisa) o la mezzala Yanis Massolin (23 anni), profili che potrebbero sbloccare l'affare.

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