Juve-Solet? L'Inter pensa a Lucumì

L'Inter sta muovendo passi concreti per rinforzare il reparto arretrato a disposizione di Cristian Chivu e, oltre al nome di Trevoh Chalobah, ha messo nel mirino John Lucumí del Bologna. Come riportato dal Resto del Carlino, il difensore colombiano ha temporaneamente congelato la proposta quinquennale da 3 milione netti a stagione avanzata dal Nottingham Forest, dando priorità alle manifestazioni d'interesse ricevute da Inter e Juventus (che valuta anche Solet, in precedenza cercato dai nerazzurri).