Genoa: dall'Hartberg arriva bomber austriaco Havel, visite e primo allenamento

09 Lug 2026 - 13:32
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Visite mediche questa mattina per Elias Havel il nuovo attaccante che il Genoa ha prelevato dagli austriaci dell'Hartberg per poco più di 2 milioni di euro. Havel, classe 2003, nell'ultima stagione nel massimo campionato austriaco ha segnato 13 reti con 4 assist in trenta partite. Al termine delle visite, presso la Casa della Salute di Quarto, il giocatore ha raggiunto il centro sportivo per le ultime pratiche burocratiche prima della firma che lo legherà ai rossoblù sino al 2030 e si è poi messo a disposizione del tecnico De Rossi nel primo giorno di lavoro della squadra che si è ritrovata al centro sportivo. Il gruppo che comprende anche i nuovi acquisti Meichtry e Puzcka vede le assenze dei nazionali Vasquez ed Ostigard, quest'ultimo atteso dal quarti di fnale della sua Norvegia contro l'Inghilterra ai mondiali nordamericani, e il centrocampista Wiafe, impegnato negli Europei Under 19, tutti si aggregheranno più avanti. Il programma prevede test atletici con lavoro in palestra e sul campo sino al 16 luglio quanto la squadra partirà alla volta di Moena per il ritiro in montagna durante il quale il Genoa sosterrà tre test amichevoli: il 19 contro il Trento, il 22 una sfida in famiglia e il 25 contro il Vicenza, tutti allo stadio Benatti di Moena con inizio alle ore 17.

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