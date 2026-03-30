Juve, sì al super attacco Lewandowski, Kolo Muani, Vlahovic e Yildiz: ecco come

La Juventus ha dato il via libera tecnico ed economico per avere contemporaneamente in rosa Lewandowski, Kolo Muani, Vlahovic (in trattative per il rinnovo) e Yildiz, confermando la fattibilità di un super attacco dopo un’attenta analisi dei costi condotta dai vertici della Continassa. Il parere positivo della cabina di comando bianconera apre scenari di mercato senza precedenti, subordinando però l'approdo del polacco e del francese alla cessione di Nico Gonzalez, Openda e David per finanziare l'operazione. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.