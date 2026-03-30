Juve, sì al super attacco Lewandowski, Kolo Muani, Vlahovic e Yildiz: ecco come

30 Mar 2026 - 10:12

La Juventus ha dato il via libera tecnico ed economico per avere contemporaneamente in rosa Lewandowski, Kolo Muani, Vlahovic (in trattative per il rinnovo) e Yildiz, confermando la fattibilità di un super attacco dopo un’attenta analisi dei costi condotta dai vertici della Continassa. Il parere positivo della cabina di comando bianconera apre scenari di mercato senza precedenti, subordinando però l'approdo del polacco e del francese alla cessione di Nico Gonzalez, Openda e David per finanziare l'operazione. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

Ultimi video

08:15
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

01:56
Il mercato della Juventus

Il mercato della Juventus

01:56
Il mercato dell'Inter

Il mercato dell'Inter: se parte Bastoni, già pronto il sostituto

01:36
Tutti lo vogliono

Tutti lo vogliono

02:27
DICH NDOYE POST SVIZZERA GERMANIA DICH

Ndoye: "Inter e Napoli mi cercano? In Premier sto bene ma in futuro chissà..."

00:29
MCH GRIEZMANN ORLANDO MCH

Griezmann si mette in posa per Orlando

01:59
Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

02:00
SRV RULLO JUVE CON OTTOLINI 9/2 def

Juve, parla Ottolini: "Spalletti e McKennie? Rinnovi in lista"

25:39
Si è chiuso il mercato

Si è chiuso il mercato: è mancato il colpo grosso

02:09
Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

02:12
Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

01:49
Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

01:47
FINTO LIVE MN OK NAPOLI/ROMA/LAZIO (MICELI) 2/2 SRV

Calciomercato: la chiusura di Napoli, Roma e Lazio

02:05
FINTO LIVE MN OK MERCATO MATETA (MICELI) 2/2 SRV

Il caso Mateta-Milan: ecco cosa è successo davvero

20:21
Calciomercato Live, il punto delle 20

Il calciomercato è finito: promossi e bocciati di gennaio 2026

08:15
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

I più visti di Mercato

Vicario

Tottenham retrocesso? Da Vicario a Kolo Muani, quante occasioni sul mercato!

Il mercato dell'Inter

Il mercato dell'Inter: se parte Bastoni, già pronto il sostituto

Tonali, accordo segreto per lasciare il Newcastle: Juve e Milan osservano, ma la Premier...

Il mercato della Juventus

Il mercato della Juventus

Goretzka, asta in Serie A: perché Allegri, Conte e Spalletti lo vogliono a tutti i costi

Scadenze da sogno a giugno: la top 11 dei parametri zero è da capogiro

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:22
Juventus su Ugarte: Ottolini allo Stadium per vederlo dal vivo
11:11
Milan, colpo Rashford: il Diavolo sfida il Psg per la stella inglese
10:12
Juve, sì al super attacco Lewandowski, Kolo Muani, Vlahovic e Yildiz: ecco come
09:45
Milan su Bellanova: un colpo che sistemerebbe anche la lista Uefa
16:59
Tottenham, arriva la separazione con Tudor: è ufficiale. Gli Spurs: "Grazie, ti siamo vicini"