Juve, Senesi può finire da De Zerbi. Ma a una condizione

Marcos Senesi lascerà il Bournemouth a parametro zero al termine della stagione. La concorrenza per assicurarsi il difensore è forte, e per lui si sarebbe mossa da tempo anche la Juventus. I bianconeri però devono fare i conti con il Tottenham che, secondo The Athletic, sarebbe in pole per il classe 1997. A far saltare l'operazione potrebbe essere solo una possibile retrocessione in Championship degli Spurs, adesso terz'ultimi con De Zerbi in panchina.