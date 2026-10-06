Juve, rivoluzione scouting: chi è Davide Cangini, in pole per il ruolo

La Juventus ha avviato un piano di potenziamento della propria struttura societaria con l'obiettivo di strutturare una rete di osservatori di livello internazionale a supporto della prima squadra.
Secondo Tuttosport la società bianconera intende individuare e attrarre i migliori giovani talenti del panorama europeo e ha individuato in Davide Cangini il profilo ideale a cui affidare la responsabilità del "player recruitment".
Il dirigente classe 1974, attualmente al vertice dell'area scouting del Sassuolo dopo un mandato di sei anni al fianco di Carnevali, vanta un ricco bagaglio professionale maturato tra Bari, Spezia e soprattutto Bergamo, dove si è formato sotto la guida di Giovanni Sartori prima del passaggio di quest'ultimo al Bologna.
La Juve comunque mantiene aperte anche altre opzioni, con possibili sviluppi attesi nelle prossime settimane.