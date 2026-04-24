Juve, riecco Rugani: il futuro è bianconero, ma non troppo

Daniele Rugani sembra destinato a rientrare alla Juventus il prossimo luglio, poiché il suo riscatto da parte della Fiorentina appare sempre più incerto. Le clausole per far scattare l'obbligo di acquisto (fissato a circa 2 milioni di euro) sono ancora lontane dall'essere soddisfatte: il difensore classe '94 dovrebbe infatti collezionare almeno 5 presenze da titolare - o comunque di almeno 45 minuti - oltre a garantire la permanenza della Viola in Serie A. Al momento, Rugani ha totalizzato soltanto 2 apparizioni utili su 5 e lo spettro del mancato riscatto è concreto. In caso di rientro a Torino, la dirigenza juventina dovrà trovare una nuova sistemazione per il calciatore, il cui futuro appare ormai lontano dai piani tecnici di Spalletti. Lo scrive Tuttosport.