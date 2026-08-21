Juve, rebus portieri: l'intrigo che lega Di Gregorio e Musso

I movimenti sul fronte dei portieri in casa Juventus restano legati a doppio filo alle dinamiche in uscita degli ultimi giorni di mercato. Resta da definire la partenza di Michele Di Gregorio - ai margini del progetto tecnico e vicino all'ipotesi prestito dopo il raffreddamento della pista Marsiglia e gli accostamenti al Valencia -, scenario che costringerebbe la Juve a trovare un nuovo dodicesimo identificato nei profili di Juan Musso, inserito nei colloqui con l'Atletico Madrid, o Emil Audero. Lo scrive Tuttosport.