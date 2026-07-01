Juve, Nico Gonzalez vuole solo l'Atletico: i bianconeri fissano il prezzo

Nico Gonzalez vuole continuare a giocare nell'Atletico Madrid. Arrivato in prestito dalla Juventus un anno fa, l'attaccante argentino ha già manifestato la sua volontà al club e ora le due società avvieranno le trattative per il prezzo del cartellino. Come riportato da Tuttosport, a Torino nessuno vuole svendere l'ex Fiorentina, motivo per cui i 24 milioni di euro proposti dai Colchoneros non sono stati ritenuti soddisfacenti. La Juve punterebbe a ottenerne tre in più, cifra che le permetterebbe di mettere a bilancio una buona plusvalenza. La nuova stagione bianconera scatta il 13 luglio e Carnevali vuole consegnare a Spalletti tutti i rinforzi necessari per una rosa competitiva.