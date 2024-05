Juve-Napoli, spunta una nuova idea: scambio Chiesa-Di Lorenzo

© Getty Images

In attesa di certezze e sui rispettivi allenatori con Thiago Motta che chiede 5 mln netti a stagione e Conte che vuole una clausola per liberarsi gratis, si scalda l'asse di mercato Juve-Napoli. Stando a La Stampa, in questi giorni Giuntoli e Manna starebbero valutando diverse opzioni per il futuro di Chiesa e Di Lorenzo e tra le varie soluzioni si starebbe facendo largo anche l'idea di uno scambio tra i due. Scontento e ormai ai ferri corti con De Laurentiis, il terzino destro potrebbe trasferirsi a Torino in cambio del passaggio in direzione opposta di Chiesa, il cui rinnovo di contratto in bianconero al momento è in stand-by e potrebbe essere decisivo per valutare una cessione. Tutto ovviamente con l'aggiunta di un conguaglio economico a favore della Juve, che valuta Chiesa circa il doppio di Di Lorenzo.