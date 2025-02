Juve, Motta: "Nessuna aspettativa dal mercato, in sintonia con società"

"Del mercato non ho nessuna aspettativa, non parlo di mercato e no lo farò oggi. Siamo in sintonia con la società, sono molto contento della squadra che ho, ci impegniamo tutti i giorni per migliorare la nostra situazione". Lo ha detto il tecnico della Juventus Thiago Motta in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato con l'Empoli. "Fagioli verrà convocato? Sarà con noi domani, come è successo con il Benfica. Ha giocato di meno ma può cambiare la sua storia - ha aggiunto - Riesco a capire i giocatori perché sono stato dalla loro parte, quando si gioca si è felici, quando non si gioca si è un po' meno felici. Fa parte del gioco, sta a loro dimostrare di poter giocare e di meritarsi di giocare".