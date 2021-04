Juve, l'agente di Dybala: "Il suo è un gol da Champions, pensa solo al presente e a giocare"

LA RIVENDICAZIONE

Il procuratore dell'argentino rivendica l'importanza del suo assistito nel progetto Juve

Una frase non casuale, una rivendicazione neanche troppo sotto traccia. Jorge Antun, il procuratore di Paulo Dybala, torna a parlare, lo fa in una intervista rilasciata al portale tuttojuve.com e commentando il ritorno in campo del suo assistito sottolinea come la rete rifilata al Napoli sia stata "un gol da Champions". Come dire: questo è Dybala, un giocatore decisivo per il futuro della Juve. E ora, nel pieno di una delicata trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022, il numero 10 bianconero ha nove partite per ritrovare la sua centralità nel progetto juventino: "Pensiamo al presente, Paulo adesso vuole solo giocare e fare bene in questo finale di stagione" ha proseguito Antun.

Va bene, ma a fine campionato servirà fare chiarezza: prolungamento, cessione o convivenza più o meno forzata sino a fine contratto? "Paulo è un gladiatore e non si arrenderà mai" ha concluso il procuratore dell'argentino. "Lui è più forte anche degli infortuni e lo ha dimostrato brillando nella serata dello 'Stadium'. Ancora una volta ha dimostrato il suo impegno e la sua qualità. Nel momento in cui l'allenatore lo ha inserito in campo, si vedeva che aveva voglia di lasciare la sua impronta. E' entrato bene in campo e si è messo subito in luce con una grande realizzazione. Il suo è stato un gol da Champions". Le parti, però restano distanti: la Juve non intende muoversi dall'offerta che il presidente Agnelli ha definito da "top player europeo" (circa 10 milioni bonus compresi), l'argentino cha già scartato l'invito. Tutto ora è rimandato a fine maggio.