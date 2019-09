La Juve tiene sempre d'occhio il mercato a caccia di occasioni, soprattutto a parametro zero. E nel mirino bianconero, oltre a Eriksen e Alderweireld, stando a "Express", è finito anche David De Gea, la cui posizione verrà valutata attentamente da Paratici a gennaio. Il portoghese dello United è in scadenza nel 20202 e finora non ha accettato le offerte di rinnovo presentate dai Red Devils. Sul giocatore però c'è anche il forte interesse del Psg. Se De Gea dovesse arrivare alla Juve, i bianconeri metterebbero Szczesny sul mercato, piazzando una consistente plusvalenza.