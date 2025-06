Juve-City, Tudor pensa a cambiare metà squadra: chance per Vlahovic e Kostic

Dopo le due convincenti vittorie contro Al Ain all'esordio e Wydad nella seconda uscita e con la qualificazione agli ottavi del Mondiale per Club già in tasca, la Juve si presenta carica alla super sfida di stasera alle 21 (diretta su Canale 5 e streaming su Sportmediaset.it) nel caldo torrido di Orlando contro il Manchester City che vale il primo posto nel girone G. Le due squadre sono entrambe a punteggio pieno ma la squadra di Tudor è in vantaggio sulla formazione di Guardiola nella differenza reti (9-1 contro 8-0) e quindi può contare su due risultati su tre per chiudere in testa e affrontare poi una tra Real Madrid, Salisburgo e l'Al-Hilal di Simone Inzaghi del girone H.