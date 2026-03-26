Juve, buone notizie da Bologna: si pensa al riscatto di Joao Mario

26 Mar 2026 - 11:16

Il Bologna è pronto a blindare Joao Mario dopo un semestre da protagonista, avviando i contatti con la Juventus per trasformare il prestito secco in un trasferimento a titolo definitivo. Il laterale portoghese, arrivato in Emilia nello scambio invernale che ha portato Emil Holm in bianconero, ha cancellato i dubbi sull'adattamento tattico accumulati a Torino, diventando un fattore determinante per Vincenzo Italiano grazie alla sua duttilità e al gol decisivo in Europa League contro il Brann. "Non sono abituato a giocare da quel lato, ma ho dato il massimo", ha dichiarato l'ex Porto dopo l'exploit a sinistra, confermando una personalità e una qualità tecnica che hanno convinto Sartori e Di Vaio a ridiscutere i termini dell'accordo estivo. Nonostante un investimento juventino iniziale di 11,5 milioni, il club rossoblù spinge per trattenere il classe '98, intenzionato a farne un pilastro della corsia destra (o sinistra in emergenza) e superare la natura temporanea di un'operazione che sta rigenerando il talento lusitano. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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