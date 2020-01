Wanda Nara: "Icardi via dal Psg? Decide lui..."

GFVIP E MERCATO

Wanda Nara sbarca al Grande Fratello Vip e si nasconde sul futuro di Icardi: "Mauro via dal Psg a fine stagione? La decisione spetta lui, ma ancora non c'è nulla di certo. Vedremo". I parigini hanno il diritto di riscatto fissato a 70 milioni di euro e l'attaccante argentino ha già segnato 14 gol in 18 presenze: "Lui in Francia sta facendo benissimo e io ne sono molto felice, abbiamo anche trovato tanti amici. Quindi vedremo...". Anche l'Inter è in attesa. Wanda Nara regina del Grande Fratello Vip ipp

Futuro in tv per Icardi ancora lontano: "Lui al Grande Fratello? Mah, lui è più tipo da Isola dei Famosi, gli piace la natura, ama la caccia e la pesca. Nella Casa non so... ma tanto manca molto tempo prima che smetta di giocare!".