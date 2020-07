Inter e Roma: Sanchez ci sarà contro il Getafe, niente ottavi per Smalling

LO SGARRO UNITED

Alexis Sanchez potrà giocare solo gli ottavi di Europa League ad agosto con l'Inter mentre l'avventura di Chris Smalling con la Roma terminerà dopo l'ultima giornata di Serie A. Questa la decisione del Manchester United proprietario dei cartellini sui due prestiti: estensione fino al termine del campionato per il difensore inglese e alla prima settimana di agosto per il l'attaccante cileno.

Sanchez dunque giocherà Atalanta-Inter di Serie A e poi gli ottavi di Europa League (previsti tra il 5 e il 6 agosto) contro il Getafe prima di tornare allo United. L'ultima in giallorosso di Smalling sarà invece contro la Juventus.

Dietro due scelte così diverse si nascondono il timore di ritrovarsi le squadre italiane avversarie in Europa ma pure questioni di mercato. Considerate età e ingaggio del giocatore, Inter e Red Devils discutono del prolungamento del prestito di Sanchez sino a fine stagione mentre per Smalling il club inglese vorrebbe forzare la Roma a fare un'offerta per l'acquisto a titolo definitivo. Entrambi i giocatori, comunque, non rientrano nel progetto di Solskjaer.