Tuchel gela l'Inter: "Sommer ha un contratto, al momento è il nostro portiere"

DALLA GERMANIA

"Neuer sta cercando di recuperare velocemente e dobbiamo pensare agli interessi del club"

© Getty Images La telenovela Yann Sommer continua. E Thomas Tuchel gela l'Inter. "Non è semplice per lui, ha questo desiderio di andare all'Inter, ma ha un contratto e al momento è il nostro portiere", ha dichiarato il tecnico del Bayern Monaco lasciando intuire che la questione non è ancora affatto risolta. "Certo che può restare con noi ma è anche normale per i giocatori avere altri pensieri. Neuer sta cercando di recuperare velocemente - ha aggiunto -. Sommer è un grande portiere e dobbiamo pensare agli interessi del club".

Vedi anche inter Inter, Sommer più lontano: si complica l'arrivo di Raya al Bayern

Per Sommer all'Inter, dunque, serve ancora tempo. Quanto, per ora, ancora non è chiaro. L'unica cosa certa, al momento, è che Tuchel non ha fretta. Senza usare giri di parole, l'allenatore ha ricordato infatti a tutti che l'estremo difensore è un giocatore del Bayern e che in questo momento è una pedina fondamentale per consentire a Neuer di recuperare la condizione senza pressione. Situazione nota, certo, ma che ribadita a quasi quindici giorni dall'inizio della Serie A non lascia tranquilli Marotta & Co. sul possibile erede di Onana tra i pali.

Vedi anche inter Inter, Sommer più lontano: si complica l'arrivo di Raya al Bayern

Nonostante la volontà del giocatore di trasferirsi a Milano, infatti, per ora il Bayern non libera Sommer. Il club tedesco ha le idee chiare sul ruolo del calciatore nella rosa e non sembra intenzionato a mollare il colpo in tempi brevi per venire incontro alle esigenze della squadra di Inzaghi. Uno stallo che rischia di complicare i piani nerazzurri.