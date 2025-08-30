Logo SportMediaset
MANOVRE NERAZZURRE

Taremi rompe il silenzio: "Potrei anche rimanere all'Inter, stiamo cercando la soluzione migliore"

L'attaccante iraniano apre a sorpresa a una permanenza: "Tutto dipenderà da come si evolveranno alcune situazioni"

30 Ago 2025 - 09:35

Il futuro di Mehdi Taremi è ancora avvolto dall'incertezza. L'Inter ha deciso di cederlo e avrebbe trovato anche l'acquirente (l'Olympiacos), come ha ammesso lo stesso Marotta, ma ancora non è chiaro quale sarà la sua destinazione. A sorpresa, l'attaccante iraniano, però, non ha chiuso a una sua permanenza in nerazzurro. “Ho un contratto con l'Inter, di conseguenza potrei anche restare a Milano. Tutto dipenderà da come si evolveranno alcune situazioni - ha detto l'attaccante nerazzurro dopo aver giocato una manciata di minuti nel match vinto dalla sua nazionale contro l'Afghanistan per 3-1 - . Con il club esiste un ottimo feeling, ci stiamo confrontando quotidianamente per trovare la migliore soluzione possibile per tutte le parti in causa".

"Tempi stretti? Spero che tutto sarà definito a breve, entro la fine di questo torneo (l'Afa Nations Cup 2025 con finale fissata per l'8 settembre, ndr)", ha ammesso Taremi.

Tra le squadre interessate a Taremi ci sarebbe anche il Lione, ma finora il giocatore non ha accettato nessuna delle proposte arrivategli.

