Taremi rompe il silenzio: "Potrei anche rimanere all'Inter, stiamo cercando la soluzione migliore"

Il futuro di Mehdi Taremi è ancora avvolto dall'incertezza. L'Inter ha deciso di cederlo e avrebbe trovato anche l'acquirente (l'Olympiacos), come ha ammesso lo stesso Marotta, ma ancora non è chiaro quale sarà la sua destinazione. A sorpresa, l'attaccante iraniano, però, non ha chiuso a una sua permanenza in nerazzurro. “Ho un contratto con l'Inter, di conseguenza potrei anche restare a Milano. Tutto dipenderà da come si evolveranno alcune situazioni - ha detto l'attaccante nerazzurro dopo aver giocato una manciata di minuti nel match vinto dalla sua nazionale contro l'Afghanistan per 3-1 - . Con il club esiste un ottimo feeling, ci stiamo confrontando quotidianamente per trovare la migliore soluzione possibile per tutte le parti in causa".