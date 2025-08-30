Cremonese scatenata: arriva Sarmiento dal Brighton
30 Ago 2025 - 14:42
30 Ago 2025 - 14:42
Dopo due vittorie nelle prime due di campionato e il vicino ingaggio di Vardy, la Cremonese non si ferma e chiude anche l'affare Sarmiento col Brighton: il 23enne centrocampista esterno arriva in prestito.
