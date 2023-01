Inter, Inzaghi: "Skriniar? Per come lo vedo lavorare non ho paura di perderlo"

Inter concentrata sulla Supercoppa Italiana di domani contro il Milan ma nelle parole di Simone Inzaghi c'è anche un ragionamento sulla situazione di Milan Skriniar, che non ha ancora rinnovato il contratto e a giugno potrebbe andarsene a parametro zero: "Se ho paura di perderlo? Sono situazioni che fanno parte del calcio di oggi ma per come lo vedo lavorare e come lo vedo giocare dico no. Lo vedo concentratissimo e sereno. Comunque la società è al lavoro per risolvere tutte le questioni contrattuali, non solo quelle che riguardano Skriniar. Ho massima fiducia" le parole in esclusiva a Sportmediaset.