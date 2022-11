Inter, Marotta: "Ottimista per Skriniar, speriamo di chiudere nelle prossime settimane"

INTER

L'ad nerazzurro ha fatto il punto sul rinnovo del difensore prima della sfida con il Bologna. "C'è sintonia tra allenatore, squadra e società"

© Getty Images "Skriniar? Sono molto ottimista perché ci troviamo di fronte a un professionista serio, un ragazzo che ama la maglia che indossa, rivendica i suoi diritti, principalmente economici, giusto che sia così". Prima della sfida di campionato contro il Bologna, l'ad dell'Inter Beppe Marotta ha fatto il punto sul rinnovo del difensore slovacco, in scadenza a giugno 2023. "Io e Piero Ausilio ci vedremo col suo agente in questi giorni per continuare una negoziazione molto serena - ha proseguito a Dazn - Vogliamo arrivare a una conclusione molto serena e sono ottimista, anche se non so se ce la faremo prima del rompete le righe di domenica. Ma nelle prossime settimane contiamo di chiudere".

Vedi anche inter Lautaro Martinez in discoteca dopo il ko con la Juve: irritazione Inter

Sul momento della squadra: "Dobbiamo sempre dare qualcosa in più, ogni partita è un esame e ogni volta che ne superi uno subito dopo ne arriva un altro. Bisogna sempre dare di più - ha detto ancora Marotta - Logico che le motivazioni e il senso di appartenenza hanno grande significato al di là della tattica. L'aspetto motivazionale è importantissimo anche in uno sport come il calcio che è uno sport di squadra ma tutti devono concorrere allo stesso modo. C'è sintonia tra allenatore, squadra e società e dobbiamo trovare il coraggio di trovare continuità di risultato".