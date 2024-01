Inter, fatta per Stefano Sensi al Leicester

la cessione

Il centrocampista italiano, precisa richiesta di Maresca, pronto a lasciare l'Inter per andare in Championship: affare da 2-3 milioni di euro

L'Inter è pronta a salutare Stefano Sensi. Il centrocampista italiano, in scadenza di contratto a fine anno, ha accettato la corte del Leicester, è una richiesta diretta dell'allenatore Enzo Maresca: l'affare dovrebbe diventare ufficiale entro 48 ore, ai nerazzurri una cifra tra i 2 e i 3 milioni di euro. Virtualmente fuori dal progetto di Inzaghi, in questa metà stagione ha giocato solo 65 minuti, Sensi quindi andrà in Championship, la Serie B inglese, per inseguire la promozione in Premier League (la squadra è prima con 7 punti di vantaggio sull'Ipswich) e rilanciarsi nuovamente dopo la buona scorsa annata al Monza.

Quella contro la Fiorentina dunque dovrebbe proprio essere l'ultima convocazione di Sensi con l'Inter, lunedì mattina il giocatore dovrebbe partire per l'Inghilterra per sostenere le visite mediche e firmare un contratto da due anni e mezzo fino a giugno 2026. Nell'affare tra nerazzurri e Leicester potrebbe essere inserita una percentuale in caso di futura rivendita se gli inglesi fossero promossi in Premier League.

Una curiosità: la trattativa Sensi si è sbloccata quando Cesare Casadei, ex Inter, è rientrato dal Leicester al Chelsea in anticipo dal prestito visto che Maresca aveva chiesto un giocatore dalle caratteristiche diverse, un regista, proprio come l'ex Sassuolo.

