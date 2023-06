Il Tottenham piomba su Vicario: 20 milioni per anticipare l'Inter

NUOVO SCENARIO

Il portiere potrebbe lasciare la Serie A accettando la corte degli Spurs. Una possibilità che riguarda anche l'Inter e Onana

Il Tottenham fa sul serio per Guglielmo Vicario e la Premier League potrebbe essere la destinazione del portiere dell'Empoli. L'offerta messa sul piatto dagli Spurs è di circa 20 milioni di euro, vicina alla cifra chiesta dai toscani (25 milioni) con la società azzurra che attende solo una richiesta formale per dare il via alla trattativa. Alla finesta c'è anche l'Inter, che nei giorni scorsi aveva chiesto informazioni in attesa di capire il futuro di Onana.

Il portiere classe 1996, infatti, è la prima scelta dell'Inter qualora arrivasse un'offerta irrinunciabile per Onana, ma l'Empoli non ha preferenze e di fronte a un'offerta importante, come quella che il Tottenham sembra propenso a fare, non attenderà le mosse nerazzurre.

Un accordo verbale tra Spurs e toscani c'è già sulla base di 20 milioni di euro più bonus, ma per accettare ufficialmente il tutto serve un'offerta scritta, che arriverà. Il futuro di Vicario, il miglior portiere del campionato nelle ultime due stagioni secondo SportMediaset, è sempre più lontano dalla Serie A.