L'Inter pensa al futuro: nel mirino il 17enne figlio di Robinho

Secondo l'emittente UOL, un emissario dei nerazzurri è atteso per la sfida tra Santos e Corinthians
L'Inter ha messo gli occhi su Robinho Jr, figlio della celebre stella brasiliana che ha indossato le maglie - tra le altre - di Real Madrid, Manchester City e Milan, e che ora si trova in carcere per scontare la pena per uno stupro di gruppo avvenuto proprio quando indossava la casacca rossonera. Secondo quanto raccolto da UOL Esporte, il club nerazzurro invierà uno scout per osservare il promettente attaccante classe 2007 nella gara contro il Corinthians. Previsto anche un incontro con i rappresentanti del giovane calciatore che è sotto contratto con il Santos fino al 2027, un accordo che prevede la permanenza per altri due anni una volta raggiunta la maggiore età, cosa che avverrà a dicembre.
Robinho Jr è ancora ai primissimi passi della propria carriera, ma sembra pronto a bruciare le tappe. Dopo essere cresciuto nelle giovanili del club reso celebre dal leggendario Pelè, il figlio d'arte ha debuttato in prima squadra (e in generale tra i professionisti) il 17 luglio scorso nell'incontro di campionato vinto per 1-0 contro il Flamengo.
L'Inter, che ha la necessità di svecchiare la rosa, potrebbe fare un'offerta in vista del 2026, ma la concorrenza da battere è agguerrita. Nonostante la giovanissima età, Robinho Jr in estate ha già attirato l’attenzione di due colossi della Premier League: Liverpool e Chelsea stanno monitorando il suo percorso, e non è escluso che nei prossimi mesi possano avviare contatti ufficiali con il Santos. Per poter competere, Ausilio e soci devono anticipare la concorrenza. Dodici anni dopo l'ultima gara in Italia del padre, un altro Robinho potrebbe sbarcare a Milano. Ma questa volta sulla sponda nerazzurra del Naviglio.