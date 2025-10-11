L'Inter pensa al futuro: nel mirino il 17enne figlio di Robinho

L'Inter, che ha la necessità di svecchiare la rosa, potrebbe fare un'offerta in vista del 2026, ma la concorrenza da battere è agguerrita. Nonostante la giovanissima età, Robinho Jr in estate ha già attirato l’attenzione di due colossi della Premier League: Liverpool e Chelsea stanno monitorando il suo percorso, e non è escluso che nei prossimi mesi possano avviare contatti ufficiali con il Santos. Per poter competere, Ausilio e soci devono anticipare la concorrenza. Dodici anni dopo l'ultima gara in Italia del padre, un altro Robinho potrebbe sbarcare a Milano. Ma questa volta sulla sponda nerazzurra del Naviglio.