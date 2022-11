Mercato Inter: Vazquez per la fascia, Alcaraz può anticipare i tempi

LE INDISCREZIONI

L'esterno sinistro non gioca con Gattuso e può arrivare in prestito. Il centrocampista del Racing è un talento nel mirino dell'Inter

Il mercato dell'Inter sta già entrando nel vivo. Nemmeno il tipo di riporre le scarpe nell'armadietto e salutare i tesserati impegnati al Mondiale che la dirigenza nerazzurra sta già programmando come rinforzarsi durante la sessione invernale per provare la clamorosa rimonta sul Napoli, al momento distante 11 punti. La priorità è la fascia sinistra dove Robin Gosens sembra destinato a partire.

L'esterno tedesco potrebbe finire a giocare ne LaLiga dopo gli approcci mai sbocciati con il Bayer Leverkusen in estate. Sull'ex Atalanta c'è l'interesse del Valencia che potrebbe far rientrare il tutto nei discorsi già iniziati per far fare il percorso inverso, destinazione San Siro, al giovane talento cresciuto nelle giovanili Jesus Vazquez. Poco impiegato da Gattuso, Vazquez potrebbe trasferirsi all'Inter in prestito oneroso di circa 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 7-8 milioni.

Anche a centrocampo Marotta e Ausilio proveranno a sistemare qualcosa, soprattutto se Gagliardini a gennaio dovesse decidere di andare via, cercando di venderlo subito per non perderlo a scadenza. Un giocatore nel mirino per il ruolo è Carlos Alcaraz, centrocampista del Racing omonimo del tennista in ascesa spagnolo. L'operazione richiederà circa 15 milioni di euro da giostrare con l'inserimento di contropartite, ma il tesoretto incassato dall'eventuale addio di Gagliardini potrebbe anticipare i tempi dell'Inter per il centrocampista argentino.

Diverso il discorso per l'attacco con Marcos Thuram sempre nei radar nerazzurri. L'attaccante francese del Moenchengladbach è in scadenza di contratto a giugno e l'Inter lo sta valutando per la prossima stagione. Per vederlo in nerazzurro già a gennaio, invece, servirebbe un'uscita importante come quella di Correa.