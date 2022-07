Mercato Inter: stretta finale per Psg-Skriniar, Sanchez tratta la risoluzione

MERCATO INTER LIVE

TEMPO REALE

I nerazzurri attendono il definitivo rilancio per lo slovacco, poi si andrà su Bremer. L'agente del cileno a Milano

DZEKO HA VOGLIA DI INTER

Edin Dzeko è tornato ad Appiano Gentile per mettersi a disposizione di Simone Inzaghi. L'attaccante bosniaco dell'Inter ha così anticipato il suo rientro: era atteso in ritiro per la giornata di mercoledì.

L'INTER SU BREMER: IL TORINO LO CONVOCA PER IL RITIRO IN AUSTRIA

L'Inter non molla la presa su Bremer e nelle prossime ore è previsto l'incontro tra l'agente e il presidente granata Cairo, ma nel frattempo il tecnico del Torino Ivan Juric ha convocato il difensore brasiliano per il ritiro in Austria di Bad Leonfelden.

JOE BARONE: "VOGLIAMO CHE MILENKOVIC RESTI ALLA FIORENTINA"

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato ai giornalisti presenti al ritiro di Moena: "Milenkovic è un giocatore di livello, continuiamo a parlare. La società vuole che resti. Su Dodò? Ci stiamo lavorando".

FELICEVICH A MILANO, PER SANCHEZ SI TRATTA LA RISOLUZIONE

Fernando Felicevich, agente di Alexis Sanchez (oltre che di Vidal), è a Milano e incontrerà l'Inter per capire il futuro del proprio assistito. L'attaccante ha rifiutato le offerte sin qui pervenute e vuole restare in un campionato top con uno stipendio all'altezza. Ecco perché, riporta il Corriere della Sera, si potrebbe ragionare su una risoluzione del contratto (ancora un anno a 7 milioni netti).

PSG-SKRINIAR ALLA STRETTA FINALE

In casa Inter nelle prossime ore - al massimo entro martedì - si attende un'accelerazione decisiva da parte del Paris Saint-Germain per Milan Skriniar. I nerazzurri partivano da 80 milioni di euro e hanno ammorbidito la propria posizione dopo la garanzia del pagamento dell'intera cifra cash senza contropartite, i parigini sono arrivati a 60: la quadra, riporta la Gazzetta dello Sport, può essere trovata a 60 più bonus per arrivare sui 65-70 milioni. Entrambe le squadre iniziano ad avere fretta, il Psg vuole regalare il colpo a Galtier mentre i nerazzurri devono affondare per Bremer.

BREMER, INCONTRO IN SETTIMANA CON IL TORINO

Una volta sistemata la questione Skriniar, l'Inter si concentrerà sul sostituto: Gleison Bremer. Il brasiliano si è promesso da tempo ai nerazzurri ma va trovato l'accordo con il Torino che al momento lo valuta 40 milioni di euro. Marotta in settimana dovrebbe avere un incontro col presidente granata Cairo, l'obiettivo è scendere a 25-30 milioni. Da valutare l'inserimento del giovane Casadei nell'affare: i nerazzurri non vorrebbero privarsene ma la recente reintroduzione del diritto di recompra potrebbe mettere d'accordo tutti.

ANCHE IL SASSUOLO SU PINAMONTI

Non solo Monza e Atalanta su Andrea Pinamonti. Stando a quanto riporta Il Corriere dello Sport, sull'attaccante nerazzurro sarebbe piombato anche il Sassuolo, che avrebbe fatto presente all'Inter che una volta ceduto Scamacca sarebbe pronto a presentare un'offerta per avere Pinamonti, per cui comunque l'ad Marotta chiederà la recompra.