Mercato Inter, si lavora allo scambio Ndombele-Skriniar col Tottenham

LA TRATTATIVA

Si fanno sempre più intensi i contatti di mercato tra l'Inter e il Tottenham. I due club starebbero infatti pensando a un maxi scambio simile a quello messo in piedi da Juventus e Barcellona per Pjanic e Arthur: i nomi più caldi sono quelli di Milan Skriniar e Tanguy Ndombele. Il difensore slovacco è da tempo sul taccuino di José Mourinho, mentre il centrocampista francese è considerato da Antonio Conte il rinforzo ideale per il reparto centrale nerazzurro. L'opportunità di generare anche una plusvalenza in un periodo di ristrettezze economiche sta rendendo l'affare particolarmente invitante per entrambe le parti.

Sul tavolo delle trattative sono stati messi anche altri nomi, ad esempio quello di Brozovic da parte dell'Inter e quello di Moussa Sissoko da parte degli Spurs, ma la pista più calda è proprio quella che riguarda Skriniar e Ndombele, che in questa stagione ha collezionato 21 presenze, 2 gol e 2 assist in Premier League, ma che ha faticato a farsi apprezzare a pieno dallo Special One. Arrivato a Londra dal Lione appena un anno fa per una cifra importante (circa 60 milioni di euro), il classe '96 non è riuscito a imporsi da quando Mourinho si è seduto sulla panchina del Tottenham e sarebbe più che aperto alla possibilità di una nuova esperienza.

Nell'operazione, sponda Inter, potrebbe rientrare anche Ivan Perisic, di ritorno dal prestito al Bayern Monaco, mentre è più difficile l'inserimento di Marcelo Brozovic.