Mercato Inter, l'agente di Barella nella sede nerazzurra

04/06/2019

L' Inter e Nicolò Barella sono un passo più vicini rispetto a prima. Dopo le parole del centrocampista del Cagliari direttamente da Coverciano " il mercato per me è aperto, può essere che vada via ", la società nerazzurra ha incontrato l'agente Alessandro Beltrami nella propria sede a Milano, verificando la volontà del giocatore a chiudere l'affare. Resta da convincere il Cagliari che chiede 50 milioni di euro, il nodo sono le contropartite.

L'agente di Barella è anche quello di Nainggolan, ma nei discorsi di fine stagione riguardanti il belga, l'Inter ha voluto capire le intenzioni del centrocampista del Cagliari nell'accettare o meno la sfida nerazzurra. Il discorso in tal senso è ben avviato, ma la parte più complicata resta trovare l'accordo con la società sarda che parte da una base di 50 milioni di euro di valutazione.



Una cifra che l'Inter non ha intenzione di spendere senza abbassare la parte liquida con delle contropartite, ma anche in questo caso non è facile trovare una soluzione che soddisfi tutti. Le prime proposte nerazzurre, ovvero i classe 2000 Merola e Pompetti, sono andate a vuoto, ma un nome nuovo potrebbe essere Alessandro Bastoni di ritorno dal prestito al Parma, anche se Conte vorrebbe prima testarlo e comunque non perderne la proprietà