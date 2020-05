Mercato Inter: il Bayern molla Perisic in attesa di uno sconto

Il Bayern Monaco ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro per Ivan Perisic. Niente di nuovo per l'Inter, visto che la società bavarese aveva già informato i nerazzurri delle loro intenzioni, ma ora che i termini sono scaduti ufficialmente, per il futuro dell'esterno croato si aprono diversi scenari. Perisic continua a interessare al Bayern, ma ad altre cifre. L'Inter, invece, non punta sul croato e ascolterà altre proposte.