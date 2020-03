Mercato Inter, il Barça blocca Lautaro e i nerazzurri puntano Castrovilli

MERCATO INTER

Acque agitate in casa Inter sul mercato. Dalla Spagna continuano infatti ad arrivare voci più insistenti su una probabile partenza di Lautaro Martinez. Il "Toro" piace da tempo a Real e Barcellona, ma, stando al quotidiano iberico 'Sport', i blaugrana avrebbero già incassato il gradimento del calciatore e bloccato l'attaccante per giugno. Al momento non è chiara ancora la cifra super che metterà sul piatto il Barça, ma nel frattempo i nerazzurri si starebbero muovendo per regalare a Conte un rinforzo in mediana: Castrovilli.

Dopo il via libera dell'allenatore nerazzurro, già a ottobre l'ad Marotta e il ds Ausilio hanno iniziato a mettere le basi per portare a Milano il centrocampista della Fiorentina. Un colpo importante a livello tecnico, ma di sicuro non economico per le casse dell'Inter. Legato alla Viola da un contratto fino al 30 giugno 2024, infatti, Castrovilli è valutato dal patron Commisso almeno 40 milioni di euro. Cifra importante, che però potrebbe arrivare in parte proprio dall'eventuale cessione di Martinez.

E molto probabilmente anche dall'uscita di Godin. Secondo As, infatti, Diego non si è ambientato all'Inter e già questa estate potrebbe lasciare i nerazzurri. Il difensore non è titolare fisso come si attendeva e avrebbe difficoltà ad adattarsi alla difesa a tre di Conte. E proprio per questi motivi a giugno potrebbe chiedere a Marotta e Ausilio di essere venduto.