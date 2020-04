Mercato Inter: Gnonto passa allo Zurigo

A SORPRESA

Il calciomercato non si ferma neppure in tempo di coronavirus, anche se in questo caso si tratta di un trasferimento che coinvolge la Primavera. Willy Gnonto, classe 2003 dell'Inter, a fine stagione passerà allo Zurigo, che ha annunciato ufficialmente l'affare. Una trattativa possibile anche a finestra di mercato chiusa visto che il giovane attaccante, che aveva giocato il Mondiale U17 con l'Italia, non aveva ancora un contratto da professionista ed è quindi equiparato ad uno svincolato.

Per lo stesso motivo l'Inter non riceverà soldi dalla società svizzera per il cartellino ma un indennizzo di circa 200.000 euro come premio di formazione, norma che coinvolge i calciatori Under 23 in procinto di firmare il primo contratto da professionista con un club. Gnonto ha firmato un contratto triennale con lo Zurigo, al quale si aggregherà non appena finiranno le restrizioni per la pandemia da Covid-19.